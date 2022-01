O Estrela da Amadora venceu este domingo na Covilhã, por 3-1, no último dos três jogos deste domingo a contar para a 17.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

A equipa visitante resolveu praticamente o encontro nos primeiros 45 minutos, com Diogo Pinto (18m), Fabrício (29m) e Sérgio Conceição (44m) – filho do treinador do FC Porto – a levarem o marcador para um 0-3 registado ao intervalo.

Logo a abrir a segunda parte, Heliton reduziu distâncias para o 1-3 final.

Na classificação, o Estrela é sétimo, com 25 pontos. O Sporting da Covilhã é 15.º, com 15 pontos.

Já este domingo, o Vilafranquense e o Casa Pia venceram.