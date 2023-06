O Estrela da Amadora vai defrontar o Sporting e o Casa Pia nos dois primeiros jogos da pré-época, anunciaram os tricolores esta sexta-feira.

O encontro com os leões está marcado marcado para 14 de julho, enquanto o duelo com os gansos acontece no dia seguinte.

Recorde-se que o Estrela subiu à Liga, depois de ter terminado no terceiro lugar da II Liga e de eliminar o Marítimo no play-off.