Trofense e Estrela da Amadora empataram na tarde desta sexta-feira sem golos, na Trofa (0-0), no jogo de abertura da segunda jornada da II Liga portuguesa de futebol.

Num duelo de recém-promovidos às ligas profissionais, o jogo ficou marcado por uma grande penalidade que o avançado Bruno Moreira não conseguiu converter em golo, aos 85 minutos, perante o guarda-redes Vítor São Bento, que defendeu e negou o golo.

O Trofense somou o seu segundo empate (depois do 2-2 com o FC Porto B) e tem dois pontos. O Estrela, que arrancou com uma derrota ante o Mafra, soma o seu primeiro ponto.