Filipe Martins, treinador do Estrela da Amadora, confessou que a equipa sentiu a derrota frente ao Famalicão (3-0), mas garante que já «viraram a página» e estão focados no Benfica.

«É normal que a primeira reação foi a de uma equipa que sentiu a derrota, mal seria se não fosse. A partir do primeiro treino, tivemos de virar a página, pois teremos um jogo em que temos de estar completamente focados. À medida que a semana foi passando, senti a equipa a dar uma resposta muito positiva e com vontade de regressar aos resultados positivos», começou por dizer, esta sexta-feira, em conferência de antevisão à terceira jornada da Liga.

Tal como o Estrela, também o Benfica foi derrotado frente ao plantel famalicense na presente temporada. No entanto, o treinador português relembra os jogadores que o Benfica vai entrar em campo com «máxima força e motivação».

«A derrota em Famalicão trouxe-lhes maior pressão, mas acabaram por ganhar ao Casa Pia (3-0) de forma justa e clara. Não acreditamos que vamos encontrar um Benfica ansioso, mas, se estivermos ao nosso nível, essa ansiedade que se sentiu contra o Casa Pia pode voltar a sentir-se. Para que aconteça, temos de nos focar nos nossos comportamentos e não pensar que o Benfica vai estar abaixo das suas capacidades. Esperamos o Benfica na máxima força e motivação», acrescentou Filipe Martins.

No primeiro ano ao comando dos tricolores, o treinador de 46 anos assegura que a equipa não vai jogar para o empate, mas sim na procura por pontos no Estádio da Luz.

«Da minha parte, não vão ver em nenhum campo uma equipa a jogar apenas e só para o 0-0. Se passarmos essa postura, será por mérito do adversário. Vamos tentar ter os olhos na baliza do Benfica e tentar fazer golos. Se não fizermos, terá de passar muito pelo mérito do Benfica e não por falta de audácia da nossa parte. Vamos tentar discutir o jogo, sabendo que o Benfica é claramente favorito, mas temos as nossas armas para trazer pontos. Temos de ser competentes e perfeitos», partilhou.

Relativamente ao plantel amadorense, Filipe Martins continua com o extremo Tiago Ferreira lesionado e o central Issiar Dramé em dúvida. De todo o modo, no eixo defensivo, o treinador confirmou a titularidade de Miguel Lopes e Ferro.

Sobre a contratação de Till Cissokho, francês de 24 anos, Filipe Martins elogia o defesa e explica que o mesmo pode ser uma «surpresa» e foi contratado para «completar o lote de quatro centrais».

«É canhoto, tem muito potencial e pode ser uma boa surpresa neste campeonato. Vem completar o lote de quatro centrais e, nessa posição, sentimo-nos completos. A nossa atividade no mercado está relacionada com saídas, que poderão acontecer a qualquer momento, pois há jogadores a ser cobiçados. Estamos no mercado, atentos e teremos ainda espaço para um ou outro jogador que sintamos que possa vir acrescentar», concluiu.

O Estrela da Amadora encontra-se em 13.º lugar, com apenas um ponto, e vai jogar no terreno do Benfica, oitavo, com três. O jogo está marcado para sábado, às 20h30, no Estádio da Luz.