A SAD do Estrela da Amadora lembrou esta terça-feira que o Estádio José Gomes «foi, é e será sempre» a casa do clube tricolor, no dia em que ficou a saber-se que o emblema da II Liga vai jogar no Estádio Municipal de Leiria, por não ter conseguido o licenciamento do recinto de amadorense forma atempada.

«O Estádio José Gomes foi, é e será sempre a casa do Estrela da Amadora e de todos os adeptos e simpatizantes. Contudo, existindo a necessidade de uma prévia aprovação, junto da Liga Portugal, de um estádio devidamente licenciado, até ao dia de hoje, para a realização de jogos, vimo-nos forçados a recorrer a outras alternativas», lê-se, na nota.

O emblema da Amadora prosseguiu: «Por razões estranhas à nossa vontade, ao interesse do Estrela da Amadora, de todos os adeptos e da própria cidade da Amadora, não nos foi possível, até à data de hoje, efetuar o licenciamento atempado do Estádio José Gomes [que termina este mês.»

«Em tempo útil, as administrações da Estrela SAD e do Estrela Clube fizeram chegar ao processo um requerimento urgente, solicitando à juíza do processo de insolvência que permitisse a permanência e continuidade do arrendamento até à conclusão da venda, que poderá ser efetuada, ou não, no dia 30 de junho. Tal não foi possível pela ausência de protocolo com a massa insolvente e alvará camarário», explica ainda o comunicado.

Segundo defende o Estrela da Amadora, e na sequência do requerimento acima mencionado, «a senhora doutora juíza deu conhecimento do mesmo a todos os credores, estipulando um prazo de dez dias para se pronunciarem sobre o pedido».

Com exceção de um requerimento subscrito pelos advogados João Nogueira Rocha (Sindicato dos Jogadores) e Bruno Silva Alves, representante legal de alguns antigos jogadores do clube, todos os outros credores que se pronunciaram «votaram a favor»: «Sabem que, com a nossa hipotética saída do Estádio José Gomes, este ficaria ao abandono, tal como o encontrámos quando cá chegámos.»

«Apesar de todas as dificuldades que nos foram sendo criadas ao longo deste processo, não damos o nosso tempo por perdido, com exigência de transparência e honestidade na luta pelo que é a nossa casa por histórico direito, o estádio José Gomes», concluiu o Estrela.

Refira-se que o contrato de arrendamento do Estádio José Gomes termina no final do mês de junho, seguindo para novo leilão, com a totalidade do valor assente nos 5,1 milhões de euros: 2,1 milhões referem-se ao estádio e os bens móveis, os restantes três milhões referem-se ao campo de treinos adjacente e ao edifício do Bingo.