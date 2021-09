O Varzim Sport Club tem 21 presenças na primeira divisão nacional. O Clube de Futebol Estrela da Amadora soma 16. Os dois históricos estão na II Liga, defrontaram-se na Póvoa e o jogo resultou na primeira vitória dos nortenhos no campeonato: 3-1.



O avançado Heliardo, cedido pelo Arouca, bisou na primeira parte e já é o melhor marcador da segunda divisão portuguesa. Antes de o Estrela reduzir por Paulinho, Luís Silva fez o 3-0 e tornou a recuperação dos visitantes completamente impossível.



O Varzim passa a ter seis pontos e ultrapassou o Estrela da Amadora, agora com cinco. Dois históricos que, ainda assim, continuam na parte inferior da CLASSIFICAÇÃO.



FICHA DE JOGO:



Árbitro: Fábio Veríssimo



VARZIM: Tiago Pereira; Luís Pinheiro (Raí Ramos, 46), Cássio Scheid, João Reis, Luís Pedro, André Leão, Zé Tiago (Nuno Valente, 89), Luís Silva, Murilo (Ofosu, 77), Tavinho (Agdon, 74) e Heliardo (Lessinho, 89).



Treinador: António Barbosa



ESTRELA: Vítor São Bento; Sérgio Conceição, Anthony Correia, Matheus Dantas, Edu Duarte (André Duarte, 87), Diogo Salomão (Madson, 60), Diogo Pinto, Aloísio Genézio (Reko, 60), Miguel Rosa, Paulinho e Tipote.



Treinador: Ricardo Chéu



Golos: Heliardo (8 e 45, gp), Luís Silva (54) e Paulinho (68)