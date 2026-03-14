João Nuno anteviu a visita do Estrela da Amadora (12.º) ao Rio Ave (13.º), encontro da 26.ª jornada da Liga agendado para domingo (18h). Em conferência de imprensa, o timoneiro do “Tricolor” relativizou a proximidade da zona de despromoção.

Foco nos três pontos

«O nosso objetivo é ganhar. É importante chegar aos 28 pontos nesta jornada. A semana foi muito boa e estou a sentir muito boas as energias. Não estamos muito preocupados em olhar para a tabela. Temos nove jogos para fazer. Queremos somar o máximo de pontos.»

«Olhamos para cada jogo da mesma forma, de tentarmos ganhar. É isso que vamos tentar fazer em Vila do Conde. Os jogadores sabem bem a importância do jogo. Vamos muito motivados. Ganhar é o mais importante. Se for 5-4, que seja um grande jogo.»