Luís Silva, treinador-adjunto do Estrela da Amadora, na flash interview da Sport TV que seguiu à derrota, por 4-0, na casa do Sporting, para a 12.ª jornada da Liga:

Análise ao jogo

«Entrámos praticamente a perder no jogo, num lance de bola parada. Não estávamos à espera de sofrer tão cedo, muito menos de bola parada. Doeu-nos um bocadinho, condicionou-nos desde o início e galvanizou o Sporting. A nossa equipa não conseguiu encontrar-se. A seguir a esse golo, ela intranquilizou-se de alguma forma. Faltou-nos ligar melhor o passe, o que ajudou a que tivéssemos perdido confiança. O Sporting começou a ganhar confiança e acabou por marcar o segundo. Aos 25 minutos, o jogo estava sentenciado com o terceiro golo, também de bola parada.»

Paragem de três semanas foi prejudicial?

«Entendo que não, isto é um processo contínuo. Não é por perdermos hoje que ficámos mais fracos. As três semanas foram benéficas para o nosso crescimento e vamos saber tirar as ilações deste jogo. As equipas grandes normalmente têm a capacidade de expor os problemas que temos. O grande mérito que podemos ter é detectá-los e corrigi-los para podermos ganhar o próximo jogo, com o Arouca.»

Roda no final do jogo

«Tentámos passar (aos jogadores) o que foi o jogo e qual o caminho a seguir. Há que levantar a cabeça e trabalhar para conseguirmos os três pontos, no próximo fim de semana, no nosso estádio.»