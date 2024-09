O treinador do Estrela da Amadora, Filipe Martins, afirmou esta sexta-feira que a formação da Reboleira pretende acrescentar pontos «à evolução da equipa» na receção ao Santa Clara.

«A evolução da equipa vê-se. O nosso foco para este jogo é mesmo isso: é continuar a dar passos em frente. Obviamente que queremos somar a esses passos de crescimento pontos», afirmou, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

Para o treinador de 46 anos, «o processo está a ficar bem assimilado» e a equipa «tem muita margem para crescer».

«É o sentimento de crescimento que nos tem dado a gasolina e alegria para enfrentar esse próximo jogo, numa semana mais curta, o que acaba por ser positivo, porque o próximo jogo chega mais rapidamente. Nesse sentido, senti a equipa confiante e com vontade de treinar.»

O Estrela ainda não venceu no campeonato e na jornada anterior empatou na receção ao Boavista: «O resultado não foi aquele que pretendemos. No entanto, aquilo em que temos vindo a focar imenso é no crescimento do processo da equipa. É por esse caminho que acreditamos que vamos ganhar mais vezes.»

Filipe Martins lembrou, no entanto, que o Santa Clara «é uma equipa que vem com uma base muito sólida» da temporada passada.

«O Santa Clara é uma equipa muito compacta defensivamente. É uma equipa que não se expõe muito, que sabe muito bem os momentos do jogo. É uma equipa madura, que sabe a suas limitações, mas que também sabe muito bem as suas qualidades», defendeu.

O Estrela da Amadora joga este sábado em casa do Santa Clara, a partir das 15h30.