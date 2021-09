Após cinco jornadas disputadas na II Liga, a Académica continua sem vencer: esta noite, a Briosa empatou na receção ao Estrela da Amadora, 2-2.

Em Coimbra, Jonathan Rubio deu vantagem aos estudantes aos 11 minutos, de penálti, mas a formação da Amadora deu a volta no segundo tempo, com golos de Paulinho, aos 66 minutos, e de Diogo Pinto, aos 74.

Nos descontos, aos 90+6 minutos, Costinha fez o 2-2 e resgatou um ponto para a formação conimbricense.

Com este resultado, a Académica segue nos lugares de descida, com dois pontos, enquanto o Estrela é 13.º, com cinco pontos.