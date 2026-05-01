Cristiano Bacci prepara a estreia como treinador do Estrela da Amadora, cargo que assumiu, no início da semana, para tentar salvar a equipa da despromoção, nas últimas três jornadas da Liga. O jogo com o Moreirense, da 31.ª ronda, disputa-se no sábado (15h30) e tem arbitragem de Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa:

Primeiros dias de trabalho no Estrela

«Como é normal, foi um trabalho mais no sentido da cabeça. Estivemos pouco tempo a trabalhar no campo.»

Reencontro com o Moreirense

«Treinei o Moreirense, por isso tenho a vantagem de conhecer um bocadinho o ambiente e os jogadores que lá ficaram desde a minha altura, no ano passado. Antes de tudo isso, o que é importante é que conheço o Estrela, porque analisei e joguei contra o Estrela. Acho que temos de melhorar em alguns aspetos, não muitos, porque a equipa tem qualidade.»

«O Moreirense é uma equipa com qualidade, identidade própria e bem treinada. É uma das equipas na Liga com mais posse de bola, mas também é equilibrada - não fazem muitos (golos), mas não sofrem muitos. Esperamos um jogo difícil, como são todos no campeonato português. Não será fácil.»

Experiência anómala na Amadora

«O que pretendo explicar é que a minha chegada aqui é uma chegada anómala. Não é normal, é raro, vir treinar uma equipa para os últimos jogos. Acho que a equipa tem de ter mais confiança em si mesma.»

Boletim clínico do Estrela da Amadora

Renan Ribeiro (lesionado), Bernardo Schappo (em dúvida).