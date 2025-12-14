João Nuno, treinador do Estrela da Amadora, na antevisão à visita ao Estádio do Dragão para defrontar, na segunda-feira (20h45), o FC Porto, no encontro que encerra a 14.ª jornada da Liga:

Objetivo para o jogo

«Queremos tentar fazer o que ainda ninguém fez, que é ganhar ao FC Porto. É um desafio tremendo, mas é destes jogos que acho que toda a gente gosta. Vai fazer-nos crescer e criar-nos problemas que temos de resolver durante o jogo. Lançámos o desafio dessa forma aos jogadores e estamos muito motivados para fazer um bom jogo no Dragão.»

Análise ao FC Porto

«O FC Porto permite menos oportunidades aos adversários, é o clube com menos golos sofridos. Demonstra bem o que o FC Porto tem conseguido fazer. Temos de ser consistentes com bola e conseguir tirá-la rapidamente da zona de pressão.»

Alvalade como ponto de comparação

«Com o Sporting, com duas bolas paradas sofridas nos primeiros 15 minutos, nem percebemos se a estratégia fazia sentido ou não. Temos de entrar muito ligados no Dragão em todos os momentos do jogo, para perceber se o que nós planeámos vai correr bem. Acredito muito que vamos dar outra resposta.»

Sem nervosismo num jogo com pouco a perder

«Não podemos encarar este jogo com nervosismo. Temos pouco a perder e muito a ganhar. A pressão está toda do lado do FC Porto. Vamos competir e os jogadores estão muito motivados, por tudo. Ainda ninguém venceu o FC Porto, podemos ser os primeiros e temos de ir ao Dragão com a vontade de fazer o que ainda ninguém conseguiu fazer. Acreditamos e vamos com essa esperança.»