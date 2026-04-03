João Nuno, treinador do Estrela da Amadora, na antevisão do jogo com o Nacional, da 28.ª jornada da Liga, que se joga no próximo sábado (15h30), na Madeira, e tem arbitragem de João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto:

Análise ao adversário

«Estamos prontos para este jogo com o Nacional, sabemos da dificuldade do adversário. É uma boa equipa, bem orientada.»

Importância da pausa no campeonato

«Foram duas semanas boas. Tivemos também alguns jogadores nas seleções, mas deu para recuperar todos os lesionados. Toda a gente a voltar, toda a gente pronta. Foi, portanto, uma semana muito positiva nesse aspeto.»

Impacto físico nos jogadores que estiveram nas seleções

«O Doué e o Leandro (Antonetti) viajaram, mas mesmo assim, a diferença de horas (de viagem) foi gigante em relação ao Jovane, que foi mesmo para o outro lado do Mundo. Fez-se sentir nos primeiros dias da semana, tivemos de gerir o Doué, mas isso é a nossa parte, também gerir o nosso trabalho.»

Fazer ainda melhor do que frente ao Casa Pia

«Temos de ser melhores do que o que fizemos aqui com o Casa Pia (4-0) e não ficar a olhar para o último jogo, já passou. Foram três pontos, agora temos de ir à procura de conquistar mais três.»

«Treinámos muito e temos de pensar que após o que fizemos no último jogo, temos de fazer melhor para este. É o desafio que pedi aos jogadores e é o que vamos tentar fazer no jogo na Madeira.»

Objetivo para a fase decisiva da temporada

«O nosso objetivo é olhar para cada jogo para conquistar pontos e, se assim acontecer, no final das contas acho que vamos cumprir o nosso principal objetivo.»

Indisponíveis no Estrela da Amadora

Robinho (castigado).