João Nuno, treinador do Estrela da Amadora, lança a partida com o FC Porto, no Estádio José Gomes, a contar para a 31.ª jornada da Liga. Ela está agendada para as 18h00 do próximo domingo e tem arbitragem de Hélder Carvalho, da Associação de Futebol de Santarém:

Mudanças nas equipas desde o jogo da primeira volta

«Nós alterámos muito mais, infelizmente. No FC Porto, essa alteração deveu-se a uma lesão, não a questões de mercado. O FC Porto ainda acrescentou, tem mais soluções. (...) É uma equipa que pressiona muito bem. Talvez a que pressiona melhor em Portugal. Vamos ter de ser muito inteligentes a sair dessa zona de pressão.»

Luta do Estrela para a reta final da Liga

«Cada equipa tem as suas lutas, nós temos a nossa também. São muito importantes estes quatro jogos e, portanto, esta é a nossa primeira final e estamos muito motivados, com um desafio tremendo. (O FC Porto) É a equipa que está à frente do campeonato e vai-nos criar muitas dificuldades.»

«Acreditamos muito no que estamos a fazer. A semana foi boa e esperamos que os adeptos estejam juntos com a equipa nestas quatro finais. Precisamos muito. Sei que, a nível de resultados, não tem sido aquilo queríamos, mas eles têm estado sempre connosco e acredito que amanhã [no domingo] vão ajudar-nos muito para fazermos um grande jogo.»

Dificuldades criadas aos “grandes” na Reboleira

«Se olharmos para o que fizemos há duas semanas aqui, no [estádio] José Gomes, frente ao Sporting, e à forma como competimos e como o jogo foi discutido até ao último minuto, é muito por aí que queremos pegar. Por isso, acreditamos muito que no José Gomes vamos jogar com os nossos adeptos, com esta alma e vamos (...) tentar condicionar os pontos fortes do FC Porto.»