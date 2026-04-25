João Nuno pede «alma para tentar condicionar pontos fortes do FC Porto»
Treinador do Estrela da Amadora lembra que o jogo com os dragões «é a primeira final» na corrida pela manutenção na Liga
Treinador do Estrela da Amadora lembra que o jogo com os dragões «é a primeira final» na corrida pela manutenção na Liga
João Nuno, treinador do Estrela da Amadora, lança a partida com o FC Porto, no Estádio José Gomes, a contar para a 31.ª jornada da Liga. Ela está agendada para as 18h00 do próximo domingo e tem arbitragem de Hélder Carvalho, da Associação de Futebol de Santarém:
Mudanças nas equipas desde o jogo da primeira volta
«Nós alterámos muito mais, infelizmente. No FC Porto, essa alteração deveu-se a uma lesão, não a questões de mercado. O FC Porto ainda acrescentou, tem mais soluções. (...) É uma equipa que pressiona muito bem. Talvez a que pressiona melhor em Portugal. Vamos ter de ser muito inteligentes a sair dessa zona de pressão.»
Luta do Estrela para a reta final da Liga
«Cada equipa tem as suas lutas, nós temos a nossa também. São muito importantes estes quatro jogos e, portanto, esta é a nossa primeira final e estamos muito motivados, com um desafio tremendo. (O FC Porto) É a equipa que está à frente do campeonato e vai-nos criar muitas dificuldades.»
«Acreditamos muito no que estamos a fazer. A semana foi boa e esperamos que os adeptos estejam juntos com a equipa nestas quatro finais. Precisamos muito. Sei que, a nível de resultados, não tem sido aquilo queríamos, mas eles têm estado sempre connosco e acredito que amanhã [no domingo] vão ajudar-nos muito para fazermos um grande jogo.»
Dificuldades criadas aos “grandes” na Reboleira
«Se olharmos para o que fizemos há duas semanas aqui, no [estádio] José Gomes, frente ao Sporting, e à forma como competimos e como o jogo foi discutido até ao último minuto, é muito por aí que queremos pegar. Por isso, acreditamos muito que no José Gomes vamos jogar com os nossos adeptos, com esta alma e vamos (...) tentar condicionar os pontos fortes do FC Porto.»