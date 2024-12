Nani, de 38 anos, anunciou este domingo que terminou a carreira de jogador profissional.

«Como sabem, tudo tem um fim e neste momento tomei a iniciativa de tomar uma decisão muito importante, talvez a mais importante da minha vida profissional, de deixar de jogar como profissional. Vou pendurar as minhas botas, mas com um sentimento de dever cumprido como atleta, como companheiro, como profissional. Foi uma carreira bonita, de muitas conquistas. Por isso, chegou o momento em que era importante tomar uma decisão.»

«As oportunidades que me apareceram agora indicam que estou preparado para avançar por outros caminhos. Por exemplo, a academia que estou a construir para os mais jovens. Os momentos difíceis que neste curto espaço de tempo passei, perder o meu pai fez com que tivesse noção de que quero passar mais tempo com a minha família. Preciso de estar com eles.»

«Não vos podia deixar de agradecer por me ajudarem a alcançar os meus objetivos, a ultrapassar todos os obstáculos. O futebol deu-me muito. Quero devolver o que o futebol me deu e tenho uma grande oportunidade de o fazer. Um forte abraço a todos e até já.»

