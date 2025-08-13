O Estrela da Amadora anunciou a contratação do médio Ryan Carlos ao Bahia.

A notícia foi confirmada aos sócios e adeptos do emblema tricolor através das redes sociais, sendo que o jogador brasileiro de 20 anos fica com um contrato válido para as próximas três temporadas.

«É um orgulho representar o Estrela da Amadora. Estou motivado para dar o meu melhor e ajudar o clube a alcançar os seus objectivos. Sei da história e da paixão que envolvem este emblema e estou pronto para este desafio», afirmou.