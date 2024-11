O regresso à Reboleira foi brindado com pontos, na 11.ª jornada até com um triunfo. Na tarde deste domingo, o Estrela da Amadora levou a melhor sobre o Nacional (2-0).

Numa segunda parte de várias peripécias, Jovane Cabral desperdiçou um penálti aos 57 minutos.

Entre trocas, Paulo Moreira, aos 78m, e Kikas, aos 86m, edificaram a vitória do «Tricolor».

Assim, o Estrela deixa os lugares de despromoção, subindo ao 15.º posto, com nove pontos, e alcançando o Boavista (14.º).

Por sua vez, o Nacional retomou a via dos desaires, permanecendo no 17.º e penúltimo lugar, com oito pontos, empatado com o Arouca (16.º).