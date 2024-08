O treinador do Estrela da Amadora, Filipe Martins, deu o favoritismo ao Sporting de Braga para o jogo da ronda inaugural da Liga portuguesa, que põe as duas equipas frente a frente.

«É um jogo contra uma excelente equipa, que vai fazer o quarto jogo da época e que, por isso, tem um ritmo competitivo diferente do nosso, mas também tem uma sobrecarga de jogos elevada e a meio da próxima semana terá outro jogo bastante importante para o apuramento para a Liga Europa. Esperamos uma equipa competente, forte, pois o Braga tem um plantel que permite alterar jogadores e não decrescer ao nível da qualidade», começou por dizer.

«A responsabilidade e favoritismo estão do lado do Sporting de Braga, mas a ambição tem de estar do nosso. Vamos com muita ambição à ‘pedreira’, queremos trazer pontos. Olho para a minha equipa com muita confiança e acredito que estamos muito preparados para discutir o jogo», admitiu o técnico luso.

Por fim, Filipe Martins abordou a contratação de Nani. «Não vale a pena esconder o que o Nani já fez pelo futebol português, a sua história. Fomos buscá-lo por aquilo que pode vir a ser e pelo que é no presente. Temos de realçar o que nos pode trazer dentro do campo. Achamos que ele está capaz de nos continuar a ajudar, de continuar a jogar a um nível elevado, que ele sempre habituou as pessoas. Trouxemos um grande jogador, que nos pode dar também dar uma dimensão mediática, sobretudo com a ligação dele à Amadora. Trouxe um impacto grande para a imagem do clube», realçou.

O Estrela da Amadora defronta no domingo o Sporting de Braga, às 20h30 horas, em jogo da primeira jornada da Liga portuguesa, que terá a arbitragem do lisboeta Ricardo Baixinho.