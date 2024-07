O Estádio José Gomes recebeu, neste sábado, as eleições à presidência do clube. Paulo Lopo, atual presidente da SAD, foi agora também eleito presidente do clube. Antes da convocação de eleições, era vice-presidente do clube.

A lista «Juntos a Uma só Voz», encabeçada pelo empresário, foi a única inscrita, sendo eleita com uma taxa de aprovação de 66,67% dentro dos votantes.

O 27.º presidente do clube exercerá funções no próximo quadriénio, entre 2024 e 2028. Lopo terá como presidentesa-adjuntos Miguel Dias e Marco Fernandes. Daniel Rodrigues é o novo presidente da Mesa da Assembleia-Geral e Rui Ramos liderará o Conselho Fiscal e Disciplinar.