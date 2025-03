O Sporting apresenta-se em campo neste sábado diante do Estrela da Amadora (18h00) com três alterações comparativamente com o último jogo diante do Famalicão.

Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio e Eduardo Felicíssimo são as novidades nas opções iniciais, rendendo o lesionado Morita e os castigados Hjulmand e Maxi Araújo.

O Sporting entra em campo na liderança da Liga, mas já em igualdade pontual com o Benfica, que venceu na véspera o jogo que tinha em atraso. Já o Estrela precisa de somar pontos para sair de zona de perigo: a equipa da Reboleira está no 16.º posto (lugar de play-off) com 23 pontos.

Onze do Estrela: João Costa; Ferro, Miguel Lopes e Rúben Lima; Alan Ruiz, Bucca, Keliano e Guilherme Montóia; Kikas, Rodrigo Pinho e Fábio Ronaldo.

Onze do Sporting: Rui Silva; Eduardo Quaresma, Diomande e Gonçalo Inácio; Fresneda, Debast, Eduardo Felicíssimo e Matheus Reis; Trincão, Gyökeres e Quenda.

