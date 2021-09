O Sp. Braga estreia-se nesta quinta-feira na edição de 2021-2022 da Liga Europa. A equipa de Carlos Carvalhal entra na competição com um confronto com o Estrela Vermelha, em jogo do grupo F.

No jogo que pode acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol, o Sp. Braga vai tentar colocar fim a uma sequência de 46 jogos da equipa sérvia sem perder em casa.

Percorra a galeria associada a este artigo para ver o onze provável dos arsenalistas para o jogo em Belgrado.