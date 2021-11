O Midtylland foi ganhar ao reduto do Estrela Vermelha (0-1), o que impediu que o Sp. Braga festejasse já o apuramento, ao ganhar ao Ludogorets (4-2), mas permitiu que a equipa portuguesa assumisse a liderança do Grupo F da Liga Europa.

Um golo do brasileiro Evander decidiu o encontro de Belgrado, ao minuto 56.

O Estrela Vermelha ficou reduzido a dez elementos logo ao minuto 12, quando Milos Degenek viu cartão vermelho direto, e já em período de descontos ainda teve outra expulsão, por acumulação de amarelos a Marko Gobeljic.

Com este resultado o Midtjylland passa a somar cinco pontos, a quatro do Sp. Braga e a dois do Estrela Vermelha.