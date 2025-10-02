«Tivemos situações para marcar o segundo golo ao FC Porto, o que nos orgulha»
Vladan Milojevic lamentou continuar sem vencer na Liga Europa. Depois do empate com o Celtic, o Estrela Vermelha saiu sem pontos do Dragão
Vladan Milojevic lamentou continuar sem vencer na Liga Europa. Depois do empate com o Celtic, o Estrela Vermelha saiu sem pontos do Dragão
No rescaldo à derrota na visita ao FC Porto (2-1), na segunda ronda da fase liga da Liga Europa, Vladan Milojevic lamentou dois erros fatais. Numa conferência de imprensa falada em sérvio e com questões apenas para os jornalistas sérvios, o treinador do Estrela Vermelha lamentou sair de Portugal sem pontos.
Uma troca até ao minuto 83
«Não queria mexer em demasia no plano de jogo.»
O golo de Rodrigo Mora
«O jogo tem 90 minutos e não devíamos ter permitido o penálti a começar. Tivemos situações para fazer o segundo golo, o que nos orgulha contra equipas como o FC Porto. Acabámos por perder o foco, o que é de lamentar. Houve um golo [2-1] derivado de contra-ataque, os jogadores deviam manter as posições. Queríamos pontuar.»
«Os jogadores não ficaram satisfeitos, queríamos um bom resultado, acredito que o poderíamos ter conseguido. Apenas posso enaltecer o esforço dos jogadores. O FC Porto joga num sistema muito exigente, mas conseguimos neutralizar a profundidade procurada por Francesco Farioli.»