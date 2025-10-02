No rescaldo à derrota na visita ao FC Porto (2-1), na segunda ronda da fase liga da Liga Europa, Vladan Milojevic lamentou dois erros fatais. Numa conferência de imprensa falada em sérvio e com questões apenas para os jornalistas sérvios , o treinador do Estrela Vermelha lamentou sair de Portugal sem pontos.

Uma troca até ao minuto 83

«Não queria mexer em demasia no plano de jogo.»

O golo de Rodrigo Mora

«O jogo tem 90 minutos e não devíamos ter permitido o penálti a começar. Tivemos situações para fazer o segundo golo, o que nos orgulha contra equipas como o FC Porto. Acabámos por perder o foco, o que é de lamentar. Houve um golo [2-1] derivado de contra-ataque, os jogadores deviam manter as posições. Queríamos pontuar.»

«Os jogadores não ficaram satisfeitos, queríamos um bom resultado, acredito que o poderíamos ter conseguido. Apenas posso enaltecer o esforço dos jogadores. O FC Porto joga num sistema muito exigente, mas conseguimos neutralizar a profundidade procurada por Francesco Farioli.»