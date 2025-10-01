Vladan Milojevic, treinador do Estrela Vermelha, assumiu que o FC Porto é um dos favoritos à conquista da Liga Europa, anteviu dificuldades para o jogo desta quinta-feira no Dragão e deixou rasgados elogios a Francesco Farioli:

Sobre o FC Porto e o jogo

«O FC Porto é uma equipa que até pode não ser a melhor, mas é certamente uma das melhores em competição. Estão num grande momento de forma esta época e, assim, é um dos conjuntos que pode lutar pelo troféu. Portanto, estamos a enfrentar uma tarefa muito difícil.»

Elogios a Francesco Farioli

«O FC Porto joga não só de forma disciplinada e rápida, mas Farioli tem um plantel que aceitou a sua ideia de jogo. Farioli é um dos melhores treinadores desta geração mais jovem. A nossa tarefa será reagir à sua forma de jogar. Claro que falar é fácil, mas tentaremos estar na melhor forma. De qualquer maneira, temos de considerar este adversário no nível mais alto.

FC Porto com alterações a pensar no clássico com o Benfica?

«Não sei se o FC Porto fará muitas alterações, não sei qual será o plano de Farioli. Mas, pela nossa análise, tem sempre duas opções de qualidade por posição, portanto não será um problema para eles se deixarem um ou outro jogador no banco, sabemos a partida que disputam no domingo. Mas procuramos focar-nos no que podemos fazer.»