O Sp. Braga vai disponibilizar testes antigénio gratuitos para o jogo com o Estrela Vermelha, da Liga Europa.

Os minhotos anunciaram que os testes podem ser realizados entre quarta e quinta-feira no Estádio Municipal de Braga, sem qualquer custo para «todos os adeptos com bilhete válido para o jogo» e «detentores de lugar anual».

Em comunicado, o Sp. Braga informa ainda que este serviço alternativo de testagem visa «minimizar os condicionalismos provocados pelas novas regras de acesso a recintos desportivos».

Os testes podem ser realizados na quarta feira entre as 9h e as 19h e na quinta-feira, entre as 9h e as 17h.

O Sp. Braga defronta os sérvios do Estrela Vermelha na quinta-feira, pelas 20 horas, num jogo que irá definir o futuro dos arsenalistas na prova.