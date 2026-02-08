André Luiz abandonou o futebol português. Porém, continua a ser tema em solo luso. Isto porque o jogador - que reforçou o Olympiakos proveniente do Rio Ave (dois clubes com o mesmo dono, Evangelos Marinakis) – representou antes o Estrela da Amadora, que detem 10 por cento dos direitos económicos do brasileiro.

Em comunicado, a formação da Reboleira afirmou que não pode revelar o valor acordado da transferência. Porém, os tricolores acrescentam que há certos detalhes que continuam sem ser claros.

«O Estrela da Amadora foi informado por escrito de que a referida operação se concretizou por um determinado montante, o qual, por razões de confidencialidade contratual, não nos foi autorizado divulgar. Contudo, nessa mesma comunicação não nos foi indicada a percentagem dos direitos económicos do atleta que foi efetivamente transacionada, nem os termos concretos da operação, designadamente os objetivos, cláusulas ou mecanismos que permitiriam alcançar os valores globais que o Rio Ave FC estima poderem ascender aos 9 milhões de euros, conforme tem sido noticiado pela comunicação social, valor esse que, a confirmar-se, poderá representar a maior operação de sempre do referido clube», pode ler-se.

O clube amadorense afirma que esta «omissão» causa «estranheza». Recordaram, ainda, que o Rio Ave tinha recebido propostas maiores de clubes a nível nacional. André Luiz, recorde-se, foi alvo do Benfica, mas acabou por rumar à Grécia juntamente com Clayton (avançado que também brilhava pelos vilacondenses).

«Tal omissão causa natural estranheza, tanto mais que o Estrela da Amadora é parte direta e interessada no resultado final da operação, sendo-lhe reconhecido um direito económico claro e contratualmente definido numa futura alienação do atleta. Acresce que é do conhecimento público que, em momento anterior, existiram propostas nacionais de valor, dependente de objetivos, significativamente superior àquele que nos foi comunicado no âmbito da presente transação, o que reforça a necessidade de total clareza e transparência quanto à estrutura, pressupostos e eventuais variáveis do negócio realizado», concluiu o Estrela em comunicado.