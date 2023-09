Decorria a primeira parte do Estrela da Amadora-FC Porto quando as atenções na Reboleira se viraram para... fora do estádio.

No topo de um prédio, um grupo de adeptos do Benfica acendeu tochas e desfraldou uma grande tarja alusiva ao último título de campeão nacional dos encarnados: «Camp38es», podia ler-se.

O momento motivou reações de elementos da claque do FC Porto, que entoaram cânticos ofensivos ao rival lisboeta.