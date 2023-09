Sérgio Vieira, treinador do Estrela da Amadora, em declarações depois do empate em Chaves:

«É um jogo que nos deixa uma desilusão muito grande. Fomos nós que demos emoção à partida: por um lado, pelos bons momentos que tivemos do ponto de vista ofensivo e, por outro lado, pelas falhas que cometemos nos momentos defensivos, que permitiram ao Desp. Chaves criar perigo.

Foi um jogo emotivo, mas infelizmente é um jogo na linha daquilo que temos vindo a fazer: com excelente atitude individual, com grande organização coletiva, com uma grande ambição, mas ao qual nos falta depois regularidade nas tomadas de decisão.

Não posso apontar o dedo a nenhum jogador em específico, os pequenos erros acontecem. Só que este era o momento de viragem do Desp. Chaves, com a entrada do novo treinador, com um ambiente de apoio fantástico dos seus adeptos e com uma energia muito forte dos seus jogadores, e só que para ganhar um jogo como este, que era difícil, precisávamos de estar cem por cento concentrados, sem as falhas que aconteceram. Isso levou-nos a que, em alguns momentos, trouxéssemos emoção ao jogo, precisamente pelos erros que aconteceram.

Se não tivessem acontecido, acabaríamos por ganhar o jogo de uma forma natural, o que aconteceu até aos 85 minutos. Infelizmente, é a vida. Este é o processo das equipas que se estão a estruturar, a voltar ao topo do futebol português e a crescer. São jogadores que vêm de diferentes realidades, que estão no primeiro ou segundo ano cá, com processos altamente exigentes para o seu rendimento.»