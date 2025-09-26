E. Amadora: Nilton Varela rescinde alegando justa causa
Ala esquerdo tinha sido afastado do plantel principal, após recusar uma transferência no verão
O defesa Nilton Varela rescindiu o contrato que o ligava ao Estrela da Amadora, alegando justa causa.
O ala esquerdo de 23 anos encontrava-se afastado dos trabalhos da equipa principal e a trabalhar com a equipa B, que disputa a III Divisão distrital da AF Lisboa e ao serviço da qual competiu no domingo, tendo cumprido os 10 minutos finais da goleada (5-0) aplicada ao SL Olivais.
Cinco dias volvidos, Nilton Varela rescindiu unilateralmente o vínculo que o ligava aos tricolores até junho de 2026, após ter recorrido a defesa jurídica, alegando justa causa e utilizando os recentes processos disciplinares de que havia sido alvo como argumento.
O canhoto, de 23 anos, internacional sub-19 por Portugal e pela seleção principal de Cabo Verde, optou pela rutura com o clube ao qual se encontrava ligado desde janeiro de 2024.
Nilton Varela entrou no último ano de contrato e recusou no verão uma oferta oriunda do Radomiak Radom, da Polónia, o que teve como consequência ser afastado da equipa principal. O esquerdino foi o jogador mais utilizado do Estrela na época transata, num total de 2386 minutos em 30 jogos oficiais (28 como titular).