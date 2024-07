O Estrela da Amadora seguiu esta segunda-feira para o estágio em Lousada com 27 jogadores na comitiva.

De viagem seguiram seis dos oito jogadores já oficializados como reforços da equipa tricolor para 2024/25. Danilo Veiga e Marko Gudzulic continuam a aguardar pelas emissões de vistos para poderem viajar para Portugal e ultrapassarem as barreiras criadas pela nova lei da imigração.

Alan Ruiz, cuja contratação ainda não foi oficializada mas já foi confirmada por Paulo Lopo, presidente do Estrela, teria chegada prevista a Portugal nesta segunda-feira e já seguiria com o plantel de Filipe Martins para o Norte do país, continua também a aguardar a emissão de visto.

Petterson, avançado do Flamengo que também está a caminho da Reboleira, enfrenta os mesmos problemas.

A alteração à lei da imigração impõe que a celebração de contratos de trabalho esteja dependente da obtenção de visto legalmente admitido e de visto de residência para exercício da atividade profissional, o que terá de ser pedido no país de origem. Depois disso, terá de ser solicitada autorização de residência no país (neste caso em Portugal) junto da AIMA (Agência para a Integração, Migrações e Asilo), através de agendamento, sendo indispensável a apresentação de toda a documentação exigida - não basta o visto - para a obtenção da referida autorização. A Liga já reuniu de urgência com governantes e clubes.

O Estrela vai estagiar em Lousada entre esta segunda-feira e sábado, dia 20.

OS 27 JOGADORES QUE SEGUIRAM PARA ESTÁGIO:

Brigido, Meixedo, Galvanito, Miguel Lopes, Ferro, Dramé, Tiago G, Mayowa, Nilton, Rúben Lima, Danilo, Eurichano, Giorgii, Bucca, Léo Cordeiro, Tashan, Keliano, Paulo Moreira, Mamede, Dani Carvalho, Kikas, Rodrigo Pinho, André Luiz, Regis, Capita, Gustavo H, Caio