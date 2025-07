O Estrela da Amadora, da Liga, e o Belenenses, da Liga 3, realizaram esta quarta-feira o segundo jogo de preparação de ambas as equipas. No estádio José Gomes, na Reboleira, o resultado final ditou um empate sem golos (0-0).

A formação tricolor tinha vencido o Celtic, por 3-2, no primeiro teste, e mantém-se por isso invicta na pré-época. O Belenenses, por sua vez, tinha perdido com o Estoril por 2-1.

O próximo jogo amigável do Estrela da Amadora está marcado para este sábado, diante do 1º Dezembro, da Liga 3. Já os «Azuis do Restelo» defrontam o Alcochetense, do Campeonato de Portugal, também no sábado.