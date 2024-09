A derrota nos Açores com o Santa Clara, uma das equipas sensação deste arranque de campeonato, significou o fim da linha para Filipe Martins no comando técnico do Estrela da Amadora.

A saída do treinador de 46 anos deverá ser comunicada oficialmente em breve.

Segundo apurou o Maisfutebol, Filipe Martins pediu a demissão ao princípio da noite deste domingo, o que foi aceite pela direção de Nuno Lopo, naturalmente descontente com o arranque de época aquém das expectativas após o elevado investimento feito no reforço do plantel.

O Estrela não venceu qualquer dos seis jogos realizados para a Liga sob o comando técnico de Filipe Martins, que, pelo que foi possível saber, estava a sentir dificuldades para gerir o momento vivido num clube que, sendo natural da Amadora e ex-jogador do clube da Reboleira (onde foi inclusive formado), lhe diz muito.

«Compreendo os adeptos. Têm toda a razão para estar frustrados. (...) Nunca me vou esconder atrás dos meus jogadores, por isso fui o primeiro a chegar perto deles: sei o que eles sentem, porque eu também sinto. Eu nasci e cresci na Amadora e nunca me escondi», disse o treinador em declarações aos jornalistas após o desaire nos Açores.

Filipe Martins é o quarto técnico a deixar o comando de uma equipa da Liga na presente temporada, depois de Tozé Marreco (Gil Vicente), Daniel Sousa (Sp. Braga) e Roger Schmidt (Benfica).