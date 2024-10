O treinador do Estrela da Amadora, José Faria, assumiu, na antevisão à receção ao V. Guimarães no estádio José Gomes, pretender «ser uma equipa dominadora» de forma a conseguir derrotar os vimaranenses.

«Sabemos perfeitamente que o fator José Gomes pesa e queremos ser uma equipa dominadora, que controle bem todos os momentos do jogo, com bola e sem ela, e acho que nos preparámos bem durante a semana», declarou o técnico dos tricolores.

«Vamos tentar manter a nossa ideia, personalidade e tentar, sempre que possível, mandar, controlar os ritmos do jogo, para tentarmos ser bem-sucedidos no final», acrescentou ainda José Faria, em jeito de promessa.

O emblema da Reboleira voltou aos êxitos com o apuramento para a quarta eliminatória da Taça de Portugal ao bater, após prolongamento, o Anadia, da Liga 3 (3-1), mas o técnico mostrou-se convicto de que a motivação do plantel deverá ser constante e sem depender dos resultados obtidos.

«Independentemente dos resultados, o que espero, e exijo, é que seja sempre fácil trabalhar, que eles venham sempre contentes porque estão a fazer aquilo de que gostam e para o que, ainda por cima, somos pagos para fazer. Tem de ser fácil trabalhar com vitórias ou com derrotas, porque é a nossa obrigação. Obviamente que se me perguntarem se as vitórias dão um estímulo positivo, é claro que sim», admitiu.

Ainda assim, o técnico de 38 anos reconheceu também o valor do adversário, a quem deixou elogios pelo percurso na época até ao momento:

«Sabemos também que o adversário passa por um bom momento, inclusivamente histórico e amplamente referido esta semana, o que é sempre bom para o futebol português. Penso que [o Vitória] se reforçou bem e contratou também um bom treinador, que já tem apresentado grandes trabalhos ao longo do tempo e tem uma ideia bem consolidada. Vamos tentar colocar em prática aquilo que queremos», prometeu.

O embate entre as duas equipas está marcado para as 20h30 de domingo, em jogo a contar para a 9ª jornada do campeonato. O Estrela da Amadora encontra-se na 16.ª posição da tabela com cinco pontos, enquanto o V. Guimarães ocupa a quinta posição com 14 pontos.