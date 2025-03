José Faria, treinador do Estrela da Amadora, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Sporting na Reboleira:

[Sobre a lesão de Miguel Lopes]

«O pé está com o dobro do tamanho neste momento. O Gyökeres é muito forte fisicamente e entra com tudo. O Miguel diz que foi ele, que foi um lance dividido. Espero que recupere porque vamos perder os três centrais para a deslocação à Madeira.»

[O que retira de melhor da noite e se as baixas de quatro jogadores para o próximo jogo é a pior notícia?]

«Já sabíamos que ia ser jogo muito difícil, mas tínhamos a forte convicção de que podíamos ter outro resultado. Se os astros estivessem alinhados podíamos ter um outro resultado, mas com todas as incidências…

Perder os jogadores foi o mais grave porque faltam sete finais. Do ponto de vista anímico foi duro, mas estamos fortes e unidos enquanto grupo.

Certamente que encontro também algo de positivo desta noite. O apoio dos adeptos foi muito importante. Os adeptos do Estrela estavam em inferioridade, mas o apoio deles fez-se sentir.»