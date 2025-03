José Faria fez a antevisão à receção ao Sporting, na 27.ª jornada da Liga, e explicou a vontade de apresentar uma equipa destemida.

«Seja o Sporting ou quem for, temos de ser destemidos. O campeonato é muito competitivo. Sabemos que, do outro lado, está a melhor equipa portuguesa, o líder do campeonato. Vamos esperar que estejam naqueles dias de menor inspiração. Se estivermos ao nosso nível, não tenho dúvidas de que vai ser muito difícil para o Sporting.»

«O Rui Borges chegou e impôs uma mudança. Nos últimos jogos, voltou ao formato do Ruben Amorim, mas com dinâmicas diferentes», referiu, em conferência de imprensa.

Sobre a derrota por 5-1 na primeira volta, o técnico dos «tricolores» rejeita olhar para um Sporting «assim tão diferente».

José Faria confirmou as ausências de Juan Miranda, Amine e Tiago Mamede por lesão, além de Diogo Travassos – emprestado pelo clube de Alvalade. Em dúvida estão os atletas internacionais (Dramé, Keliano, Jovane Cabral e Chico Banza) que «chegaram debilitados de tempo». De regresso está Nilton Varela.

Estrela da Amadora, 15.º classificado, recebe o Sporting na tarde deste sábado, às 18h, no Estádio José Gomes. Um encontro para acompanhar no Maisfutebol.