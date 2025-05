A 2 de junho de 2023, Patrice Evra anunciou a entrada como investidor no Estrela da Amadora, comprando 90 por cento da SAD. Desde então, o “Tricolor” terminou a Liga no 14.º lugar em 2023/24 – um abaixo daquele que ocupa de momento, sem a manutenção garantida.

Na quarta-feira, Evra recorreu às redes sociais para analisar este investimento.

«Há dois anos investi no Estrela da Amadora. Não se trata apenas de gerir um clube. Trata-se de construir algo que dure mais do que eu. Um verdadeiro investimento não é apenas financeiro. É emocional e cultural. Trata-se de acreditar nas pessoas e em futuros por compor. Estamos a construir um clube que representa mais do que vencer. Estamos a criar oportunidades para jogadores esquecidos. E a provar que, com a liderança certa, tudo é possível. Não se investe no hoje. Investe-se no que se pode criar amanhã», lê-se, numa publicação no LinkedIn.

O Estrela espreita a manutenção no 15.º lugar, com 29 pontos, cinco de vantagem sobre Boavista, AVS e Farense. Segue-se a receção ao emblema avense, na tarde de domingo (15h30).