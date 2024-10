O E. Amadora anunciou a contratação de Guilherme Montóia, tal como o Maisfutebol já tinha avançado.

O lateral esquerdo encontrava-se sem clube, após sair antes do fecho do mercado de verão dos ingleses do Norwich, e assinou pelo Estrela da Amadora por duas épocas.

Guilherme Montóia somou 14 encontros na equipa sub-21 do conjunto britânico, sem nunca se ter estreado pela equipa principal, após uma formação passada sempre no Benfica.

O Estrela ocupa a 16.ª e antepenúltima posição da Liga, com cinco pontos.