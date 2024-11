Declarações de José Faria, treinador do Estrela da Amadora, na conferência de imprensa após a derrota frente ao Farense (1-0), em jogo disputado esta sexta-feira, 29 de Novembro, no Estádio São Luís, em Faro.

[O que faltou ao Estrela para vencer?]

Faltou essencialmente marcar. Acho que a diferença neste jogo foi que ganhou quem marcou. Mais por demérito nosso do que mérito do adversário, num lance algo fortuito em que o Leo Cordeiro sofre uma falta. Vi várias faltas a serem marcadas com menos intensidade do que aquela.

Depois, o Farense fez o jogo do Farense… Preparámos bem o jogo, acho que fomos superiores na primeira parte. Na segunda, tornou-se difícil; foi um jogo muito parado, com muitas faltas e o Farense bem, envolvido com público, em transição…

E nós estivemos mais com alma, com coração, do que com a cabeça. Tentámos mudar, mas não foi possível fazer melhor.