O Motor Lublin, atual 10.º classificado da liga da Polónia, anunciou esta segunda-feira a contratação do ala Fábio Ronaldo.

Proveniente do Estrela da Amadora, o jogador de 24 anos assina por duas temporadas com uma opção de renovação por mais duas épocas ao serviço da formação polaca.

Fábio Ronaldo fez a maior parte da sua formação no Rio Ave, clube onde se estreou como senior, tendo participado na conquista da segunda divisão portuguesa do clube vilacondense em 2021/22.

Na temporada seguinte transferiu-se para o Estrela onde fez apenas 13 jogos e marcou um golo, já na presente época, no empate contra o Alverca (2-2).

«O Fábio vai trazer muita qualidade à nossa equipa. Pode jogar em qualquer posição de ataque, tem uma boa técnica e sente-se confortável a jogar no um contra um. É ainda um jogador jovem, mas já realizou quase 100 jogos na primeira divisão portuguesa. Esta época, defrontou o Benfica, entre outros, e marcou um golo», disse Paweł Golański, diretor desportivo do Motor Lublin.