Rúben Dias, Cristiano Ronaldo e André Silva estão entre os dez melhores futebolistas do primeiro trimestre de 2021 nas cinco principais ligas nacionais europeias.

O avançado da Juventus é o melhor dos futebolistas da Serie A, o defesa do Manchester City é o melhor dos portugueses, e o segundo melhor da Premier League, e André Silva (Eintracht Frankfurt) é apenas batido por Robert Lewandowski na Bundesliga.

Lionel Messi, do Barcelona, surge no topo do ranking apresentado pelo CIES - Observatório do Futebol, e que tem em conta seis parâmetros de avaliação: rigor, recuperação, distribuição, drible, oportunidades criadas e remate.

Fora do top-10, mas bem dentro dos 20 melhores está outro português: José Fonte (Lille), no 16.º posto, é o segundo melhor de França, apenas atrás de Guillermo Maripán, do Mónaco.

Confira o top-10 e os portugueses presentes na lista na galeria associada ao artigo.