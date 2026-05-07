Em franco crescimento no Benfica, Andreas Schjelderup era, em abril, o futebolista sub-23 fora das cinco principais ligas europeias com melhores parâmetros de desempenho, segundo o CIES – Observatório do Futebol.

No estudo que é liderado por Lamine Yamal – o único futebolista com um index de 100 – e no qual João Neves (86.2) é o melhor português foram analisadas oito áreas de jogo, como o jogo defensivo pelo ar e pelo chão, a construção, a capacidade no um para um, de criação de oportunidades, finalização, entre outras, sendo os dados referentes aos seis meses anteriores.

Schjelderup aparece com um index de 86.3, sendo a melhor área do internacional norueguês a criação de jogo.

Na Liga portuguesa, o jogador de 21 anos é seguido por Ousmane Diomande (85.5), elogiado pela construção, e por Iván Fresneda (84.3), que fecha o pódio com o ataque aéreo apontado como a melhor valência do jogo do espanhol do Sporting.

O top-10 do campeonato português é composto exclusivamente por jogadores dos chamados três grandes. O FC Porto é o clube com mais representantes (4): Samu (4.º), Alberto Costa (7.º e o único português nos dez primeiros), Victor Froholdt (8.º) e Oskar Pietuszewski (10.º). O Sporting, além de Diomande e de Fresneda, está representado também por Luis Guilherme (9.º), enquanto que no Benfica Schejlderup tem a companhia de António Silva (5.º) e de Gianluca Prestianni (6.º).

Noah Saviolo, atacante do V. Guimarães, é o primeiro jogador de fora dos três grandes na lista: surge no 11.º posto.

O estudo, que abrange 67 ligas espalhadas pelo Mundo, contempla também a o segundo escalão português. Léo Azevedo, médio-defensivo brasileiro do Torreense que se destaca pelos duelos defensivos pelo chão, é líder com um index de 73.8, à frente de Martín Téjon (71.5), extremo espanhol do Marítimo que dá nas vistas pela finalização, e de José Bica (71.2), artilheiro português do Leixões.

No top-10 da II Liga, o Benfica B é a equipa mais representada, com três futebolistas: o ala Rodrigo Rêgo (5.º), e os defesas-centrais Gonçalo Oliveira (6.º) e Martim Ferreira (10.º).

Entre os dez primeiros do segundo escalão estão ainda David Moreira (4.º), defesa do Sporting B que pode atuar como defesa-central ou como lateral-esquerdo, o central mauritano Mohamed Ali-Diadié (7.º), do Torreense, Gustavo Costa (8.º), lateral-esquerdo do Académico Viseu, e Afonso Silva (10.º), defesa-central do Felgueiras que foi totalista nas primeiras 31 jornadas da Liga.