Sporting e Benfica estão entre os clubes que mais talento produziram nos últimos 20 anos para as chamadas big 5 - Espanha, Inglaterra, Itália, Alemanha e França.

De acordo com um estudo do Observatório do Futebol (CIES), os leões são o segundo clube que mais talento forma para as principais ligas europeias, totalizando até ao momento 64 jogadores.

Numa lista liderada pelo Ajax, com 73 futebolistas, as águias ocupam o quinto lugar, com 45 jogadores, seguindo-se em 32.º lugar o FC Porto, com 23 jogadores, e ainda o Boavista e o Sp. Braga igualados em 79.º, com 12.

De destacar que dentro das cinco principais ligas europeias o Real Madrid é o clube que mais rentabiliza a formação, seja em uso próprio seja para o exterior, com 166 jogadores, seguido do rival Barcelona, com 156, e do Paris Saint-Germain, com 111.

O estudo contabiliza ainda os golos produzidos pelo talentos nascidos nos clubes. No caso do Sporting, o número ascende aos 799, com grande parte dos tentos a pertencerem a Cristiano Ronaldo, que apontou 696 golos distribuídos entre Manchester United (145), Real Madrid (450) e Juventus (101).

Para este estudo, o CIES contabilizou jogadores que tenham alinhado no clube pelo menos três anos entre as épocas dos 15 e 21 anos.