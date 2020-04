De acordo com um estudo da Universidade de Oxford, uma das mais antigas e prestigiadas do mundo, a resposta do Governo português à pandemia do novo coronavírus foi das mais rápidas da União Europeia.

Ainda antes da primeira morte registada em Portugal, a 16 de março já tinham sido adotadas medidas de contenção do surto, como a suspensão de eventos com mais de 5 mil pessoas, de voos para Itália e, numa segunda fase, o encerramento de todos os estabelecimentos de ensino púbico e privado. A 16 de março começaram também a ser encerrados outros espaços públicos não essenciais com a declaração do estado de emergência, que trouxe ainda restrições à circulação e entrou em vigor a 19 de março.

Segundo a Universidade de Oxford, as medidas de combate à Covid-19 estiveram ao nível de países como a República e Áustria.

Em sentido inverso, Itália, Espanha e França foram dos que demoraram mais a reagir.

Em Itália, o país do mundo com mais óbitos registados, só 12 dias após a primeira morte é que os eventos foram suspenso e as escolas fechadas; foi preciso mais tempo (18 dias) para que os estabelecimentos não essenciais fossem encerrados, e fossem adotadas restrições de circulação e controlo de fronteiros.

