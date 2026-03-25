Dez futebolistas da Liga portuguesa, dois deles portugueses, além de mais dois lusos que jogam no estrangeiro, integram a lista de 100 nomes com menos de 23 anos e que têm o maior valor estimado de transferência entre os atletas que nunca estiveram ligados aos «dez clubes mais poderosos do mundo», segundo o mais recente estudo do Observatório do Futebol (CIES), lançado esta quarta-feira.

Os dez clubes em questão, aos quais nenhum dos 100 atletas esteve ligado, são Arsenal, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern Munique, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain e Real Madrid.

A lista de 100 nomes do estudo é liderada (destacadamente) por Kenan Yildiz, da Juventus, terminando com um atleta do FC Porto, clube que tem cinco nomes neste top-100, um deles no top-10. Já o Benfica coloca três nomes e o Sporting dois.

Veja, na galeria associada, o top-10 a nível global e todos os atletas portugueses e os que jogam em clubes da Liga, com as respetivas posições e valores estimados de transferência.