FOTOS: dez jovens valores da Liga em destaque num estudo mundial
Na lista de 100 atletas com menos de 23 anos e maior valor estimado de transferência há ainda dois portugueses que atuam no estrangeiro
Na lista de 100 atletas com menos de 23 anos e maior valor estimado de transferência há ainda dois portugueses que atuam no estrangeiro
Dez futebolistas da Liga portuguesa, dois deles portugueses, além de mais dois lusos que jogam no estrangeiro, integram a lista de 100 nomes com menos de 23 anos e que têm o maior valor estimado de transferência entre os atletas que nunca estiveram ligados aos «dez clubes mais poderosos do mundo», segundo o mais recente estudo do Observatório do Futebol (CIES), lançado esta quarta-feira.
Os dez clubes em questão, aos quais nenhum dos 100 atletas esteve ligado, são Arsenal, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern Munique, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain e Real Madrid.
A lista de 100 nomes do estudo é liderada (destacadamente) por Kenan Yildiz, da Juventus, terminando com um atleta do FC Porto, clube que tem cinco nomes neste top-100, um deles no top-10. Já o Benfica coloca três nomes e o Sporting dois.
Veja, na galeria associada, o top-10 a nível global e todos os atletas portugueses e os que jogam em clubes da Liga, com as respetivas posições e valores estimados de transferência.