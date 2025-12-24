Geovany Quenda (Sporting) está em segundo lugar e Rodrigo Mora (FC Porto) no quarto lugar dos futebolistas nascidos em 2006 ou depois, a nível mundial, que atuam fora das cinco principais ligas europeias - as «big-5» - quanto ao desempenho ao longo do ano 2025.

No mais recente estudo do Observatório do Futebol (CIES), publicado esta quarta-feira, Quenda surge só atrás de Givairo Read (Feyenoord) e Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland) aparece a fechar o pódio, seguindo-se Rodrigo Mora.

O top-10 fica completo com Kees Smit (AZ Alkmaar), Pedrinho Henrique (Zenit), Rayan (Vasco da Gama), Jorge Salinas (Racing Santander), Joane Gadou (Salzburgo) e Álvaro Montoro (Botafogo), com o portista Victor Froholdt a surgir na 11.ª posição, na lista de 100 atletas feita pelo CIES.

William Gomes, do FC Porto, surge na 54.ª posição. João Simões, do Sporting, também consta deste ranking mundial, em 98.º.

O CIES nota que «o ranking foi elaborado utilizando uma metodologia desenvolvida exclusivamente» por si, com dados do Impect.

A hierarquização dos atletas foi feita com base em «15 categorias, estabelecidas pela combinação do nível de atividade dos jogadores em seis áreas (jogo aéreo, recuperação de bola, distribuição, arrancadas ofensivas, assistências e finalização)».