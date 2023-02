O FC Porto é a equipa da Liga portuguesa com mais estabilidade nos últimos anos, concluiu o CIES - Observatório do Futebol.

Segundo o estudo apresentado, os dragões são a equipa das 18 que militam no principal escalão que utilizaram menos jogadores nas ligas domésticas ao longo dos últimos cinco e, até, dez anos.

Na última década, os azuis e brancos utilizaram na Liga um total de 133 jogadores, menos 12 do que segunda equipa da lista - o Benfica - e nos último cinco anos, todos com Sérgio Conceição, colocaram em campo 77 atletas, menos quatro do que o Benfica, que também é segundo nesta contagem.

O Sporting surge sensivelmente a meio da tabela (em oitavo) nos últimos cinco anos (100 jogadores), mas apresenta mais estabilidade se a análise for alargada à década: aqui, aparece na quarta posição com 158 jogadores utilizados.

No polo oposto ao do FC Porto está o Estoril. Ninguém utilizou tantos jogadores nos últimos cinco anos como a equipa da Linha - 145 - e só o Famalicão lançou tantos jogadores ao longo da última década: 213.

Se análise atender apenas aos último ano, é o Rio Ave - igualmente bem posicionado nos últimos cinco anos (quarta posição) que aparece no topo da lista da estabilidade: 33 futebolistas utilizados.

Veja na GALERIA ASSOCIADA o número de jogadores utilizados pelas equipas da Liga nos campeonatos domésticos (ordem dos últimos cinco anos):