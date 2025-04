O Sporting é a equipa da Liga portuguesa que, ao longo do último ano, no campeonato, mais utilizou jogadores formados em Portugal e formados por si (que tenham jogado no mínimo três épocas no clube, dos 15 aos 21 anos), indica o mais recente estudo do Observatório do Futebol, conhecido esta quarta-feira.

De acordo com os dados de jogos da Liga, compreendidos entre 25 de março de 2024 e 25 de março deste ano (já englobando, por isso, os jogos até à 26.ª jornada da Liga, inclusive), o Sporting surge no primeiro lugar na utilização desses jogadores, com um índice de 66,8 (de 0 a 100). Seguem-se, no pódio, o V. Guimarães (55,6) e o Boavista (53,3). No 4.º lugar aparece o FC Porto (46,1), seguido do Benfica (45,4).

O índice do Sporting resulta de dois valores: 58,5 por cento de utilização de jogadores nacionais e 41,5 por cento de utilização de jogadores nacionais formados pelo clube. O CIES define «jogadores nacionais» como aqueles que cresceram a jogar no país do seu clube e «jogadores nacionais treinados pelo clube» como aqueles que jogaram no mínimo três épocas no clube em questão, dos 15 aos 21 anos. O índice é calculado a partir do desvio da média das duas variáveis.

Apesar de o Sporting surgir no topo quanto ao total combinado, é o Vitória de Guimarães quem tem a maior percentagem de utilização de jogadores formados em Portugal (70,3 por cento). Depois surge o Sporting com os já referidos 58,5 por cento e o Farense, com 51 por cento.

Quanto aos que fizeram pelo menos três épocas dos 15 aos 21 anos no clube, o Sporting surge com a maior percentagem de utilização desses jogadores na equipa principal ao longo do último ano: 41,5 por cento, seguido de Boavista (31,7 por cento) e do Benfica (28,6 por cento).

Os clubes com índice mais baixo no combinado são o Arouca (13,2), o AVS (20,2) e o Famalicão (23,6).

Nota, ainda, para outro dado: Estrela da Amadora, Casa Pia, Moreirense, AVS e Arouca não tiveram, no último ano, utilização de jogadores que tenham feito pelo menos três épocas no clube, dos 15 aos 21 anos.