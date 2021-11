Dois jogadores do Famalicão lideram o top-10 de melhores ‘dribladores’ da Liga, de acordo com um estudo do CIES – Observatório do Futebol.

De acordo com o ranking daquela entidade internacional, Ivo Rodrigues é o melhor ‘mago’ da finta na nossa Liga, com 6.11 dribles bem sucedidos por cada 100 minutos jogados, seguido do companheiro de equipa Bruno Rodrigues, com 5.92.

O pódio fica completo com Marcus Edwards, do V. Guimarães, que é, porém, o jogador com maior taxa de sucesso (78%).

De resto, o Famalicão é a única equipa que coloca mais do que um jogador no top-10, havendo por isso nove equipas representadas, entre elas FC Porto, Sporting e Benfica.

Refira-se que a nível mundial, o ranking é liderado por Adama Traoré, do Wolverhampton, o único que supera Rafael Leão nas big-5.

