O Sporting é o clube do mundo que tem a melhor relação entre remates feitos e concedidos na «zona perigosa» do campo, no caso o retângulo central da área, de acordo com o mais recente relatório semanal do Observatório do Futebol (CIES), publicado esta quarta-feira e que analisa centenas de equipas de 63 ligas a nível mundial.

Com mais 6,91 remates feitos nesta zona do que os concedidos aos adversários, o Sporting, até ao último domingo treinado por Ruben Amorim, tem o melhor registo em termos absolutos. São, em média, 9,09 remates feitos da apelidada «zona perigosa», para 2,18 remates concedidos aos oponentes.

A análise contempla todos os jogos realizados até esta terça-feira, 12 de novembro, relativos à época em curso ou à última época concluída nas respetivas ligas.

O Benfica completa o top-10 a nível mundial, com uma relação positiva de 5,17 vezes mais remates feitos naquela zona do que os concedidos: são, em média, 7,17 feitos, para 2,00 concedidos. O Shanghai Port (China) e o Bayern Munique (Alemanha) fecham o pódio mundial.

O top-20 a nível mundial (clube; diferença média entre remates feitos e concedidos; média de remates feitos; média de remates concedidos; diferença de pontos somados face aos esperados tendo em conta os remates):

O FC Porto surge em 33.º nesta lista, com uma relação de 3,70 mais remates feitos do que sofridos (7,40 feitos em média, para 3,70 sofridos). Nota, ainda, para o Santa Clara, que é 22.º nesta lista mundial, com uma relação positiva de 4,10 (5,70 remates feitos, 1,60 concedidos). Sporting, Benfica, Santa Clara e FC Porto são, até por margem destacada, as quatro melhores equipas da Liga portuguesa nesse aspeto. Em 5.º lugar surge o Sp. Braga, com uma relação positiva de 1,18 (4,91 remates feitos, 3,73 sofridos).

Na II Liga portuguesa, as três melhores equipas neste estudo são a União de Leiria (+1,73), Felgueiras (+1,45) e Paços de Ferreira (+1,20).

Tendo em conta os registos do Sporting, e ainda que sendo certo que a Premier League não é a Liga portuguesa, Ruben Amorim tem muito trabalho pela frente em Manchester neste aspeto. Só olhando aos clubes da Premier League, o Manchester United é quem apresenta o 10.º melhor registo, com uma relação positiva de 0,46 (4,73 remates por jogo em média, para 4,27 sofridos. A diferença mais positiva é registada pelo Manchester City e o Leicester surge em último.

Nas restantes ligas principais da Europa, em Espanha o Barcelona surge em 1.º e o Valladolid em último, na Alemanha o Bayern Munique em 1.º e o Bochum em último, em França o Mónaco em 1.º e o Montpellier na última posição e, em Itália, é a Atalanta que tem a melhor diferença, com o Monza a ter o pior registo.

O estudo, baseado em dados da Wyscout, apresenta ainda a diferença ente pontos conquistados e esperados, de acordo com um modelo estatístico baseado na diferença entre esses remates feitos e concedidos na zona perigosa, por jogo e por clube. A nível mundial, o Aberdeen, da Escócia, é quem tem a melhor relação, com 1,58 pontos a mais por jogo do que o esperado, tendo em conta as estatísticas dos remates.

Em Portugal, na Liga, o Famalicão é quem tem a melhor relação de pontos obtidos face aos remates (+0,40 pontos), seguido de FC Porto (+0,39) e Sporting (+0,35). Na II Liga, é o Penafiel (+0,66), seguido de Tondela (+0,65) e Benfica B (+0,63).