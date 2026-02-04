Estugarda
Há 15 min
Estugarda nas meias-finais da Taça da Alemanha
Tiago Tomás ficou de fora da vitória por 3-0 sobre o Kiel, da II Divisão
O Estugarda confirmou as boas indicações deixadas esta época na Bundesliga e apurou-se também para as meias-finais da Taça da Alemanha, ao vencer por 3-0 no terreno do Kiel, da II Bundesliga, com três golos na segunda parte.
Sem o português Tiago Tomás, que ficou de fora por lesão, o Estugarda venceu com golos de Deniz Undav, aos 56 minutos, Chris Fuhrich, aos 90, em contra-ataque, e o turco Atakan Karazov, aos 92, com as costas
Nas meias-finais já estava o Bayer Leverkusen, que na terça-feira recebeu e bateu o St. Pauli por 3-0, enquanto os jogos Bayer Munique-Leipzig e Hertha Berlim-Friburgo disputam-se apenas na próxima semana.
